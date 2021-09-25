İkinci el araba pazarında şok! Doğan ve Şahin'in fiyatı dudak uçuklattı

Pandemi ile birlikte uçuşa geçen otomobil fiyatları el yakmaya devam ediyor. Doğan, Şahin ve Kartal model arabalar için bile 40-60 bin lira arasında fiyat istenmesi şaşkınlığa neden oluyor.

Samsun'da 2. El Otomobil Pazarı'ndaki alıcılar da satıcılar da piyasadaki gidişattan şikayetçi. Salgın öncesi kapış kapış giden ikinci el araçların satışı, fiyat artışının önüne geçilememesi nedeniyle duraklama sürecine girdi. Satıcılar aldığı fiyatların altına arabaları satmak istemezken, alıcılar ise fiyatların artmasından dert yanıyor. Fiyat konusunda anlaşma sağlanamayınca da piyasadaki durgunluk devam ediyor.

Aracını 48 bin liradan ilana koyan 21 yaşındaki Mehmet Eren Devranlı, ikinci el araba piyasasındaki durumun çok kötü olduğunu söyledi.

99 model Doğan otomobilini satmaya çalışan Devranlı, "15 bin TL ekstra özelliği var. 52,5 bin TL’den 48 bin TL’ye kadar düştüm. Stok halinde bir Doğan’a 50 bin TL istenmez. Emsalsiz, ekstrası bol ise 50 bin TL istenebilir. Arabayı günde 25 kişi soruyor. Fiyatı duyunca, ‘Doğan’a bu kadar para verilmez’ diyorlar. Biz de bu işin hastasıyız. 1 haftadır arabayı satış ilanına koydum. Bir de oto pazarında şansımı denemek istedim. Satamasam da binmeye devam ederim. 2. el oto piyasası çok kötü durumda. Fiyatlar çok yüksek. Bu arabalar bence 40-45 bin TL edecek arabalar değil. Bu arabalar 2 sene önce 20 bin TL idi. O yüzden alıcılara da bu fiyat pahalı geliyor” dedi.

"Fiyatlar inmiyor, sürekli artıyor"

100 bin TL'lik bütçesi olmasına rağmen bir aydır araba bulamadığını söyleyen Ramazan Turhal isimli vatandaş, "2. el otomobillerin fiyatı şu anda biraz yüksek. Fiyatlar inmiyor. Her zaman yukarıya doğru gidiyor. Bu fiyatların sonu nereye gidecek bilmiyorum. Ben alıcıyım. 100 bin TL bütçem var. O paraya araba bakıyorum ama olmuyor. Hesap bir türlü tutmuyor. 1 aydır araba arıyorum. Fiyatlar yüksek geldiği için araba bulamıyorum. Bugün Doğan veya Şahin’e 50-60 bin TL para istiyorlar. Piyasa nasıl düzelir bilmiyorum” dedi.

97 model Doğan 50 bin TL

50 bin liraya Doğan marka otomobil satan Ufuk Kaçak, “Piyasa hala durgunluğunu koruyor. Piyasa hareketlenince güzel satışlar bekliyoruz. Galiba şu anda kimse risk almak istemiyor. Yatırım yapmıyorlar. Araçlara yatırım yapılabilir ama herkes bizim gibi düşünmüyor. Ben pazara Doğan, Kartal ve Şahin getirdim. 97 model Doğan SLX için 50 bin TL istiyorum. İyi araba iyi para eder. İsterse 1970 model olsun. ‘Doğan ve Şahin’e 50 bin TL istiyor’ diyorlar ama biz de bu arabaları 20 bin TL’ye almıyoruz. Aldığımız arabaya yüzde 10 iskontolu şekilde alıyoruz. Ona göre fiyat belirliyoruz. Arabalarımı soran oluyor ama piyasada hareketlilik olmadığı için satışlar seyrek gidiyor” ifadelerini kullandı.

"Sattığım fiyata aynı arabadan alamıyorum"

35 bin TL civarında bir araba baktığını belirten Seyfi Arslan ise şunları söyledi:

“Dün 34 bin 700 TL’ye 95 model Renault Europa sattım. Sattığım fiyata bugün aynı arabadan alamıyorum. Fiyatlar: Şahin 48 bin TL, Doğan 50 bin TL, Kartal 58 bin TL. Bütçem 35 bin TL civarında. 2. el otomobillere bir el atılması lazım. Satanlar da haklı. 50 bin TL’ye bu otomobili alıyorlar. Fiyatlar düşse de verdiği fiyatın altına arabasını satmaz.”