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Ekonomi İkinci el araba fiyatları sahibinden
Ekonomi

İkinci el araba fiyatları sahibinden

İkinci el araba fiyatları ne kadar? Koronavirüs sürecinde ikinci el araç fiyatları adeta uçtu. 2. araba fiyatlarını dizginlenmesi beklenen ÖTV düzenlemesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarını düşürmesi bekleniyordu. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü? ÖTV ikinci el araç fiyatların nasıl etkiledi? İşte vatandaşların ikinci el araba fiyatı isyanı. İşte Fiat Egea, Renault Cli, Dacia Logan MCV, Kia Rio, Mitsubishi Space Star, Toyota Corolla, Citroen C Elysee, Volkswagen Polo, Peugeot, Honda Civic Sedan, Mercedes fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:57:00 - 2020-09-06 11:59:15
İkinci el araba fiyatları sahibinden

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmasından sonra araba fabrikaları yeteri kadar araç üretimini sağlayamadı. Ülkelerin salgın nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması bunun yanında araç üreten firmaların personelini izne göndermesi nedeniyle sıfır araç piyasaya sürülemedi. Salgının getirdiği sıkıntının etkisiyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi araçlarıyla işlerine gidip gelmeyi tercih etmesi sonrası ikinci el araba arayışlarına yöneldi. Hal böyle olunca da ikinci el araba fiyatları sıfır arabalarla yarışır hale geldi. Kurban Bayramından sonra ikinci el araba fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar bayram sonrası 2. El araç fiyatların düşmemesi nedeniyle çareyi ÖTV zammının yapılmasını bekledi. Sıfır araba ithalatının azaltılması bunun sonuncunda da yerli araç üreticinin desteklenmesi amacıyla ÖTV oranı artışına gidildi. ÖTV zammı otomotiv piyasasında ithal edilen araç alımını bir miktar aşağıya çekecektir. Türkiye’nin iç piyasasında sıfır araç alımlarına yönelik yeni teşvikler de verilmesi durumunda, ÖTV zammıyla birlikte bir miktar düşen ikinci el araç piyasası daha da ucuzlayabilir. Bundan dolayı da sıfır araç ile ikinci el araba fiyatları arasındaki çember daha da daralacaktır. Yerli araçlar daha düşüm maliyetle üreticiye sunulduğundan sıfır araç fiyatları düşecektir. Sıfır araba fiyatlarının düşmesi demek. İkinci araç fiyatlarının da düşmesi anlamına gecektir.

Egea fiyatı ne kadar?

Hyundai fiyatı ne kadar?

Qashqai fiyatı ne kadar?

Clio fiyatı ne kadar?

En ucuz araba fiyatları ne kadar?

Fiat Egea fiyatı: 110.900 TL

Renault Clio fiyatı: 124.900 TL

Dacia Logan MCV fiyatı: 131.900 TL

Kia Rio fiyatı: 139.900 TL

Mitsubishi Space Star fiyatı: 159.850 TL

Toyota Corolla fiyatı: 161.800 TL

Citroen C Elysee fiyatı: 163.750 TL

Volkswagen Polo fiyatı: 165.900 TL

Peugeot 301 fiyatı: 167.900 TL

Seat Ibiza fiyatı: 179.500 TL

Ford Fiesta fiyatı: 186.600 TL

Honda Civic Sedan fiyatı: 209.600 TL

Mercedes A180 fiyatı: 347.400 TL

Audi A3 Sportback fiyatı: 373.141 TL

Land Rover Discovery fiyatı: 1.280.989 TL

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