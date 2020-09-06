İkinci el araba fiyatları sahibinden
İkinci el araba fiyatları ne kadar? Koronavirüs sürecinde ikinci el araç fiyatları adeta uçtu. 2. araba fiyatlarını dizginlenmesi beklenen ÖTV düzenlemesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarını düşürmesi bekleniyordu. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü? ÖTV ikinci el araç fiyatların nasıl etkiledi? İşte vatandaşların ikinci el araba fiyatı isyanı. İşte Fiat Egea, Renault Cli, Dacia Logan MCV, Kia Rio, Mitsubishi Space Star, Toyota Corolla, Citroen C Elysee, Volkswagen Polo, Peugeot, Honda Civic Sedan, Mercedes fiyatları.
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmasından sonra araba fabrikaları yeteri kadar araç üretimini sağlayamadı. Ülkelerin salgın nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması bunun yanında araç üreten firmaların personelini izne göndermesi nedeniyle sıfır araç piyasaya sürülemedi. Salgının getirdiği sıkıntının etkisiyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi araçlarıyla işlerine gidip gelmeyi tercih etmesi sonrası ikinci el araba arayışlarına yöneldi. Hal böyle olunca da ikinci el araba fiyatları sıfır arabalarla yarışır hale geldi. Kurban Bayramından sonra ikinci el araba fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar bayram sonrası 2. El araç fiyatların düşmemesi nedeniyle çareyi ÖTV zammının yapılmasını bekledi. Sıfır araba ithalatının azaltılması bunun sonuncunda da yerli araç üreticinin desteklenmesi amacıyla ÖTV oranı artışına gidildi. ÖTV zammı otomotiv piyasasında ithal edilen araç alımını bir miktar aşağıya çekecektir. Türkiye’nin iç piyasasında sıfır araç alımlarına yönelik yeni teşvikler de verilmesi durumunda, ÖTV zammıyla birlikte bir miktar düşen ikinci el araç piyasası daha da ucuzlayabilir. Bundan dolayı da sıfır araç ile ikinci el araba fiyatları arasındaki çember daha da daralacaktır. Yerli araçlar daha düşüm maliyetle üreticiye sunulduğundan sıfır araç fiyatları düşecektir. Sıfır araba fiyatlarının düşmesi demek. İkinci araç fiyatlarının da düşmesi anlamına gecektir.
Egea fiyatı ne kadar?
Hyundai fiyatı ne kadar?
Qashqai fiyatı ne kadar?
Clio fiyatı ne kadar?
En ucuz araba fiyatları ne kadar?
Fiat Egea fiyatı: 110.900 TL
Renault Clio fiyatı: 124.900 TL
Dacia Logan MCV fiyatı: 131.900 TL
Kia Rio fiyatı: 139.900 TL
Mitsubishi Space Star fiyatı: 159.850 TL
Toyota Corolla fiyatı: 161.800 TL
Citroen C Elysee fiyatı: 163.750 TL
Volkswagen Polo fiyatı: 165.900 TL
Peugeot 301 fiyatı: 167.900 TL
Seat Ibiza fiyatı: 179.500 TL
Ford Fiesta fiyatı: 186.600 TL
Honda Civic Sedan fiyatı: 209.600 TL
Mercedes A180 fiyatı: 347.400 TL
Audi A3 Sportback fiyatı: 373.141 TL
Land Rover Discovery fiyatı: 1.280.989 TL