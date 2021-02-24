İkinci el araba fiyatları ne kadar? 2. el araba fiyatları düştü mü?
İkinci el araç fiyatları güncel | Salgınla birlikte bireysel ulaşıma ilgi arttı. Bu durum hem sıfır hem de ikinci el otomotiv piyasasını etkiledi. Fiyatlardaki artışa rağmen 2020’nin son aylarında ikinci el araç satışları yükseldi. Peki, ikinci el otomotiv fiyatları ne kadar oldu? İkinci el araba ne kadar oldu? 2. El araba fiyatları düştü mü?
Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ulaşımdan ziyade bireysel ulaşım büyük önem kazandı. Özellikle 2020 yaz aylarında ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandı. Hem fiyatlar arttı hem de satışlar. Öyle ki bazı araçların fiyatlarında 40 bin lira civarında artış gözlendi. Aralık 2020’de ise sıfır araçlarla ilgili kampanyalar ikinci el piyasasının duraklamasına yol açtı. Peki, ikinci el otomotiv fiyatları düştü mü?
İkinci el araba fiyatları ne kadar? 2. el araba fiyatları düştü mü?
İkinci el otomobil piyasasında bir duraklama dönemi yaşandığı ifade ediliyor. Yaz aylarında fiyatların sürekli yükseldiği ancak ocak ve şubat aylarında fiyatların sabitlendiği belirtiliyor. Galericiler mart ayından itibaren piyasada bir hareketlenmenin yaşanacağını ifade ediyor. İşin uzmanları ise araç satın almak için en uygun zamanın olduğunu özellikle ramazan bayramı döneminde fiyatların yükselebileceğini belirtiyor.