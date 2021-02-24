Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ulaşımdan ziyade bireysel ulaşım büyük önem kazandı. Özellikle 2020 yaz aylarında ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandı. Hem fiyatlar arttı hem de satışlar. Öyle ki bazı araçların fiyatlarında 40 bin lira civarında artış gözlendi. Aralık 2020’de ise sıfır araçlarla ilgili kampanyalar ikinci el piyasasının duraklamasına yol açtı. Peki, ikinci el otomotiv fiyatları düştü mü?

İkinci el araba fiyatları ne kadar? 2. el araba fiyatları düştü mü?

İkinci el otomobil piyasasında bir duraklama dönemi yaşandığı ifade ediliyor. Yaz aylarında fiyatların sürekli yükseldiği ancak ocak ve şubat aylarında fiyatların sabitlendiği belirtiliyor. Galericiler mart ayından itibaren piyasada bir hareketlenmenin yaşanacağını ifade ediyor. İşin uzmanları ise araç satın almak için en uygun zamanın olduğunu özellikle ramazan bayramı döneminde fiyatların yükselebileceğini belirtiyor.