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İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma! İmha edilecek

Arnavutluk'un Leş şehrindeki Manati yerleşim bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 74 top mermisi bulunduğu duyuruldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma! İmha edilecek

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Manati bölgesinde büyük bir trajediyi önlediğini belirterek, askerlerin her biri 50 kilogram ağırlığındaki 74 top mermisini bölgeden uzaklaştırdığını aktardı.

Top mermilerinin, imha edilmek üzere özel bir poligona taşındığı bildirildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında önce İtalya, ardından Almanya tarafından işgal edilen Arnavutluk'ta, son yıllarda bu dönemden kalma çok sayıda top mermisi bulunup imha edilmişti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
  1. Arnavutluk
  2. Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka
  3. sosyal medya
  4. Top mermileri
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