İkinci doz korona aşısı ne kadar gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek." demişti.