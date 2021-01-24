  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İkinci doz korona aşısı ne kadar gelecek?
Korona Virüs

İkinci doz korona aşısı ne kadar gelecek?

Yeni aşılar ne zaman gelecek? Korona aşısı ikinci parti ne kadar gelecek? Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den gelecek olan yeni koronavirüs aşılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, korona aşılarının ne kadar geleceğine ilişkin bilgi verdi. Peki ikinci doz korona aşısı ne kadar gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:04:00 - 2021-01-24 14:08:52
İkinci doz korona aşısı ne kadar gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek." demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu’ndan ittifaka şartlı yeşil ışık
Gündem

Temel Karamollaoğlu’ndan ittifaka şartlı yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ve Nedim Urhan'ı ziyaretleri sonrası gündeme gelen ittifak iddialarına yanıt veren Saadet Partisi ..
Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık
Gündem

Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık

Çin treninin çarptığı Halk Tv sunucusu Özlem Gürses, gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ispat ederken, iktidar düşmanlığı sebe..
Alpay Özalan'dan tepki: Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir
Gündem

Alpay Özalan'dan tepki: Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in skandal 'militan' ifadesine tepki göstererek, "Muhalef..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay