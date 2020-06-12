İkinci dalga paniği yaşanan Diyarbakır'da dikkat çeken görüntü

Koronavirüs vaka sayısının arttığı Diyarbakır’da açık havada oturan ve sohbet eden kadınların sosyal mesafeye ayarı objektiflere yansıdı.

Normalleşme sürecinden önce vaka sayısının en az olduğu şehirlerden biri olan Diyarbakır’da vaka sayıları her geçen gün artıyor. İl Pandemi Kurulu kararı ile maskesiz sokağa çıkmak dün itibariyle yasaklandı. Vaka sayılarının artmasının ardından endişelenen vatandaşlar kendi tedbirlerini almaya başladı.

Vaka sayısının yoğun olduğu merkez ilçelerden biri olan Bağlar’da açık havada oturan ve sohbet eden kadınların sosyal mesafe ayarı objektiflere böyle yansıdı.