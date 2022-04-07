İkinci ara tatil (nisan) ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak?
Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı. Yarıyıl tatilinden sonra sıra ikinci ara tatile geldi. Milyonlarca öğrenci yarın ikinci ara tatile giriyor. Peki ikinci ara tatil kaç gün? İkinci ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak? Karne ne zaman alınacak? İşte 2022 eğitim öğretim yılı MEB takvimi:
Korona salgını nedeniyle 1,5 yıl yüz yüze eğitime gidemeyen öğrenciler derslerini EBA üzerinden gerçekleştirdi. 2021 2022 eğitim öğretim yılının aşlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretimin yüz yüze olacağını açıkladı. Milyonlarca öğrenci korona süreci döneminde hasret kaldığı okullarında 6 Eylül’de ders başı yaptı.
Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.
İkinci ara tatil ne zaman bitecek?
Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine 8 Nisan Cuma günü girecek. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Okullar ne zaman kapanacak?
15 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak olan öğrenciler 17 Haziran 2022 Cuma karne alacak.