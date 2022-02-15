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Eğitim İkinci ara tatil ne zaman kaç gün? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim

İkinci ara tatil ne zaman kaç gün? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

Okullarda ara tatil ne zaman 2022? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? soruları yarıyıl tatilini tamamlayıp ders başı yapan milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ikinci ara tatil takvimini açıkladı. Peki ikinci ara tatil ne zaman, ikinci ara tatil kaç gün olacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 08:31:00 - 2022-02-15 08:32:05
İkinci ara tatil ne zaman kaç gün? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ermişti. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlandı.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci dönemdeki ara tatil, 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yaz tatili ne zaman? Okullarda ikinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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