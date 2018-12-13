ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yol haritasını ve gelecek dönem projeksiyonunu kararlılıkla ortaya koyduğunu belirtti.

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı kabinesinin İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnşaat sektörünün yarattığı katma değer ve istihdam ile ülke ekonomisinin taşıyıcı gücü

olduğuna vurgulayan Koloğlu, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı ekonomide hedeflenen dönüşümü sağlayacaktır. Türkiye'nin en büyük projelerinden Kanal İstanbul'un ihale süreci diğer yandan otoyollar, banliyö hatları, barajlar, içme suyu, atık suyu, kentsel dönüşüm projeleri gibi sektörümüzü ilgilendiren pek çok önemli husus eylem planında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Koloğlu, eylem planında yer alan kayıt dışı ekonomiyle mücadele vurgusunun değerli olduğunun, güvenli iş yerlerinin ödüllendirilmesinin de sevindirici olduğunun altını çizdi.

Ticari davalarda da zorunlu arabuluculuk uygulamasına başlanmasın ve bazı tüketici davalarında zorunlu arabuluculuk müessesesinin getirilmesinin iş hayatının akışına olumlu katkıları olacağını vurgulayan Koloğlu, şunları kaydetti:

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yol haritasını ve gelecek dönem projeksiyonunu kararlılıkla ortaya koymaktadır. İnşaat sanayicileri olarak bizler de Türkiye ekonomisini dönüştürecek proje ve politikaları içeren bu süreçte üzerimize düşen sorumlulukları yapmaya ve var gücümüzle çalışmaya hazırız."