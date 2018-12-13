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"İkinci 100 Günlük Eylem Planı devletin hızını artıracak"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir:"İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda devletin işleyiş hızını artıracak ve verimliliğini sağlayacak dijital uygulamalar ön plana çıkmaktadır"

13 Aralık 2018 Perşembe 19:21
"İkinci 100 Günlük Eylem Planı devletin hızını artıracak"

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda devletin işleyiş hızını artıracak ve verimliliğini sağlayacak dijital uygulamaların ön plana çıktığını belirtti.

Özdebir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı kabinesinin İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birinci 100 Günlük Eylem Planı'nın uygulanmasında büyük başarı sağlandığını belirten Nurettin Özdebir, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda devletin işleyiş hızını artıracak ve verimliliğini sağlayacak dijital uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Özel sektördeki verimlilik nasıl artırılmalı ise kamuda da verimlilik yönünde atılacak, dijitalleşmeye yönelik her adım önemlidir. Benzer şekilde Yargı Reform Strateji Planı, hukuk sisteminin verimiliği açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Özdebir, Türkiye Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılmasının kalkınmaya yönelik daha hızlı ve kapsamlı adımlar atılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni kurulacak olan Türkiye Kalkınma Fonu da buna destek verecektir. Kitle fonlamasına yönelik atılacak adımlarda, özellikle yeni kurulacak teknoloji firmalarının işletme sermayesi elde etmesine yardımcı olacaktır. Yeni dönemde Fikri Mülkiyet Strateji Planı'nın hazırlanacak olması, bu alandaki önemli bir açığı kapatacaktır. Yerli ve milli üretim için KOBİ'lere 274 milyon liralık destek verilecek olması, uçtan uca yerlileşme hamlesinin bir parçası olacaktır. Öte yandan, üniversitelerin ve bağlı bölümlerin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik Üniversite Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması'nın tamamlamasını da memnuniyetle karşıladık."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:21
  1. ASO
  2. ikinci 100 Günlük Eylem Planı
  3. Nurettin Özdebir

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