İki yüzlü şerefsizler
Oyuncu Jamie Lee Curtis, 'Göklerden gelen terör' açıklamasıyla İsrail'e destek için paylaştığı fotoğraftaki çocukların Filistinli olduğunu öğrenince paylaşımını sildi.
Oyuncu Jamie Lee Curtis, 'Göklerden gelen terör' açıklamasıyla İsrail'e destek için paylaştığı fotoğraftaki çocukların Filistinli olduğunu öğrenince paylaşımını sildi.
Vicdanı, merhameti, adaleti, hukuku, insan haklarını yalnızca kendi çıkarlarına göre dizayn etmiş olan Batılılar, her yönüyle iki yüzlü olduklarını bu tür manzaralarla ifşa ediyorlar!