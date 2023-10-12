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Gündem İki yüzlü şerefsizler
Gündem

İki yüzlü şerefsizler

Yeniakit Publisher
2023-10-12 10:05:00 -
İki yüzlü şerefsizler

Oyuncu Jamie Lee Curtis, 'Göklerden gelen terör' açıklamasıyla İsrail'e destek için paylaştığı fotoğraftaki çocukların Filistinli olduğunu öğrenince paylaşımını sildi.

Oyuncu Jamie Lee Curtis, 'Göklerden gelen terör' açıklamasıyla İsrail'e destek için paylaştığı fotoğraftaki çocukların Filistinli olduğunu öğrenince paylaşımını sildi.

 

Vicdanı, merhameti, adaleti, hukuku, insan haklarını yalnızca kendi çıkarlarına göre dizayn etmiş olan Batılılar, her yönüyle iki yüzlü olduklarını bu tür manzaralarla ifşa ediyorlar!

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Yorumlar

Zaferim

Onda düzülecek kutuda kalmamıştır,Kahpe…

7/24 siyonist-hacli MEDYA/ASOSYAL MEDYA ALGI BOMBARDIMANI ALTINDA BATI/ABD TOPLUMU, spkerler sahte gozyasiyla carpitilmis yalan haberlerle ZEHIRLIYOR BU HAZIR BILGIYLE BEYINLERI YIKANIP ISLAM-FILISTIN-MAZLUMA DUSMAN EDILITOR IGFAL EDILIYORLAR...

Malkom X in dedigi gibi dikkat etmediklerinden ZALIMI MAZLUM MAZLUMU ZALIM ZANNEDIP ZALIMI DESTEKLIYORLAR KANDIRILIYORLAR VE BUNUN CEZASI YOK!!! Oyda normal sartlarda Insan onurlarina aykiri cocuk masum sivil mazlum katliamlarini INSAN OLAN DESTEKLEMEZ
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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