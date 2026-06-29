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Spor Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi! Brezilya 90+6’da Japonya’yı yıktı
Spor

Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi! Brezilya 90+6’da Japonya’yı yıktı

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Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi! Brezilya 90+6’da Japonya’yı yıktı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya; ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Japonya’yı 2-1 mağlup etti.

Brezilya, Dünya Kupası’nda son 16 biletini uzatma dakikalarında aldı. Houston Stadı'ndaki maça etkili başlayan taraf, Brezilya oldu. Rakip kalede baskı kuran Güney Amerika ekibi, 14. dakikada gole yaklaştı. Paqueta'nın pasında topla buluşan Cunha'nın ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Suzuki son anda uzanıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

 

Brezilya, ataklarını sıklaştırdığı sırada kalesinde golü gördü. 29'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Danilo, takımını atağa hızlı çıkarmak isterken Sano araya girerek orta sahada topu kaptı. Bu futbolcu, ceza yayı önüne gelip yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Alisson'un sağından köşeye gitti: 0-1.

 

İlk yarı, Japonya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Brezilya, ikinci devreye de etkili başlayan taraf oldu. 52'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Danilo'nun kale sahası önüne yaptığı ortaya Guimaraes uçarak kafayı vurdu, kaleci Suzuki gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından 54. dakikada Brezilya bir kez daha gole yaklaştı. Danilo'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Santos kafayla kale sahası önüne indirdi. Bu noktaya hareketlenen Casemiro'nun kafa vuruşunda, savunma topu çizgiden çıkardı.

 

56. dakikada skora eşitlik geldi. Vinicius'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gabriel'in kale sahası içine gönderdiği ortaya iyi yükselen Casemiro, çaprazdan kafayla topu filelere yollamayı başardı: 1-1.

58. dakikada Brezilya, bir kez daha etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Vinicius, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda, kaleci Zion Suzuki'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

 

Brezilya, 90+6. dakikada bulduğu golle son 16 turuna yükseldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Guimaraes, savunmanın arkasında kendisini unutturan Martinelli'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda, direğe de çarpan top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Brezilya, son 16 turuna yükselen ekip oldu.

 

Stat: Houston

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Guimaraes (Dk. 90+8 Danilo Santos), Casemiro (Dk. 90+3 Fabinho), Paqueta (Dk. 46 Endrick), Rayan, Vinicius, Cunha (Dk. 66 Martinelli)

 

Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito, Doan (Dk. 66 Sugawara), Sano, Kamada (Dk. 78 Tanaka), Nakamura (Dk. 66 Junnosuke Suzuki), Junya Ito (Dk. 78 Machino), Maeda (Dk. 90+7 Ogawa), Ueda

 

Goller: Dk. 29 Sano (Japonya), Dk. 56 Casemiro, Dk. 90+6 Martinelli (Brezilya) 

 

Sarı kartlar: Dk. 12 Sano, Dk. 45 Kamada, Dk. 84 Junnosuke Suzuki (Japonya), Dk. 14 Casemiro, Dk. 49 Danilo (Brezilya)

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