İki yıldız kadroda
Beşiktaş’ta yeni transferler Michy Batshuayi ve Alex Teixeira yarın Süper Lig'de oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçının kadrosuna alındı.
Beşiktaş’ta yeni transferler Michy Batshuayi ve Alex Teixeira yarın Süper Lig'de oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçının kadrosuna alındı. Son şampiyon Beşiktaş’ın yeni transferleri Gaziantep’te sahne alacak.
Karantina süreci sonrasında takımla çalışmalara başlayacan Alex Teixeira ve Mitch Batshuayi, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekliyor.