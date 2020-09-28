İki yerli Kovid-19 aşısı insan deneylerine başlıyor

Kovid-19’a karşı TÜBİTAK öncülüğünde Kovid-19 Türkiye Platformunu oluşturduklarını anlatan Bakan Varank, şöyle devam etti: "Bu platform altında hem aşı hem de ilaç geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde, son sürat bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. almaya başladık. Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi, bizim bilim insanlarımız tarafından geliştirildi.

Bir yerli ilaç şirketimiz bunu şu anda üretiyor." Varank, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: "İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemeleri başlayacak. Burada özellikle hastalığı engelleyici ilaçlarla ilgili çok farklı molekülleri çalışan bilim insanlarımız var. Hepsiyle bütün bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız."