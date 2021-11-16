İki ülkenin savunma bakanları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği konuştu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan durumla ilgili olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u aradı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Zakir Hasanov, Ermenistan'ın iki ülkenin devlet sınırında yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini söyledi.

Şoygu'nun ise askeri operasyonların durdurulması ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Global