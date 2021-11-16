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Dünya İki ülkenin savunma bakanları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği konuştu
Dünya

İki ülkenin savunma bakanları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği konuştu

Azerbaycan, Ermenistan sınırındaki gerginlik devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, sınırda yaşananlara ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’la telefonla görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 20:56:00 -
İki ülkenin savunma bakanları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği konuştu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan durumla ilgili olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u aradı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Zakir Hasanov, Ermenistan'ın iki ülkenin devlet sınırında yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini söyledi.

Şoygu'nun ise askeri operasyonların durdurulması ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Global

 

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