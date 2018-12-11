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İki ülkeden yüzlerce asker katılıyor! Akabe-4 başladı!

Ürdün ve Mısır kuvvetlerinin katıldığı ve iki ülke arasında tecrübelerin paylaşılarak askeri donanımların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Akabe-4"isimli askeri tatbikat başladı.

11 Aralık 2018 Salı 22:32
İki ülkeden yüzlerce asker katılıyor! Akabe-4 başladı!

Mısır ve Ürdün kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı “Akabe 4” askeri tatbikat Ürdün’de başladı.

İki ülke arasında devam eden ortak tatbikatla planlama, uygulama, kontrol ve takip tecrübelerin paylaşılarak askeri donanımların güçlendirilmesi öngörülüyor.

Tatbikatla askeri muharebe yeteneğini güçlendirmek, bölgede yaşanacak zorluklara hazırlık yapmak ve Ürdün silahlı kuvvetleri ile Mısır silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonunu artırmak hedefleniyor.

Tatbikata Mısır eve Ürdün ordusundan yaklaşık 611 askeri katıldı. Tatbikat, 21 Aralık'a kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:32
  1. akabe 4
  2. mısır
  3. ürdün

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