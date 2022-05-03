  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İki ülkeden Türkiye kararı
Gündem

İki ülkeden Türkiye kararı

Yunanistan ve Kırgızistan'ın Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluluğu isteyen kısıtlamaları kaldırdığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 10:09:00 -
İki ülkeden Türkiye kararı

Yunanistan ve Kırgızistan, Türkiye'den yapılan uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırdı.

"Aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur"

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay