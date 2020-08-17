İki ülkeden kötü haber! Son 24 saatte...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bazı ülkelerde yüksek rakamlarda ölümlere neden olmaya devam ediyor. Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da son 24 saatte 941 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bin 921’e çıktı.

Ülkede vaka sayısı 2 milyon 647 bin 663’e ulaştı.

Brezilya

Koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da ise son 24 saatte 620 virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 107 bin 852’ye yükselirken toplam vaka sayısı ise 3 milyon 340 bin 197’ye yükseldi.