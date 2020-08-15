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Dünya

İki ülke arasında gerginlik

Karadeniz’de Rusya sınırlarına doğru uçtuğu belirlenen ABD uçağına Su-27 jeti ile müdahale edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:40:00 -
İki ülke arasında gerginlik

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de ABD uçağının Rusya sınırlarına doğru uçtuğu belirlendi.

"ABD'ye ait olduğu tespit edildi"

Rus hava sahası kontrol araçlarının 15 Ağustos tarihinde Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan hava hedefi tespit ettiği ve hedefin belirlenmesi için Güney Askeri Bölgesi hava savunma güçlerine bağlı Su-27 savaş uçağının havalandırıldığı bildirildi.

Rus pilotların hedefe güvenli mesafeden yaklaşıp, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait istihbarat uçağı EP-3E Aries olduğunu tespit ettiği duyuruldu.

"ABD uçakları rotayı değiştirdi"

Yapılan açıklamada, ABD uçaklarının bunun üzerine rotayı değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Rus jetinin üslendiği havaalanına döndüğü ifade edildi.

"Müsade edilmedi"

ABD uçaklarının Rusya sınırını ihlal etmesine müsade edilmediği bildirilen açıklamada, Rus Su-27 uçağının tüm uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD uçaklarına daha önce de defalarca önleme yapıldı

Dün de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara Rusya tarafından önleme yapıldığı, daha evvel de Barents Denizi üzerinde, bir ABD Poseidon keşif uçağının Rus MiG-31 savaş uçağı tarafından engellendiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi ayrıca, yakın zamanda Su-27 jetlerinin 10, 9, 7 ve 5 Ağustos tarihlerinin yanı sıra 23, 24, 27 ve 31 Temmuz tarihlerinde de ABD keşif uçaklarına önleme yaptığını duyurmuştu.

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