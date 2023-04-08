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Dünya İki ülke arasında ekonomi anlaşması
Dünya

İki ülke arasında ekonomi anlaşması

Yeniakit Publisher
2023-04-08 15:45:00 -
İki ülke arasında ekonomi anlaşması

Güney Kore ve Hindistan arasında, başta ekonomik ilişkileri güçlendirmek üzere bir dizi karar alındı.

 Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan görüşmede, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde karar alındı.

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Park Jin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle Yeni Delhi'ye yaptığı ziyaret kapsamında mevkidaşı Jaishankar ile görüştü.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, 2015’te kurulan "özel stratejik ortaklığın" daha da geliştirileceği ve ekonomi, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarında da ortak karara varıldığı belirtildi.

Park, Seul’ün geçen yıl aralıkta açıklanan Hint-Pasifik stratejisi kapsamında Yeni Delhi ile iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeye istekli olduklarını da ifade etti.

Aynı gün, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jagdeep Dhankhar'a nezaket ziyaretinde bulunan Park, ikili ilişkileri geliştirme konusunu teyit etti.
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Güney Kore ile Hindistan arasında 1973'te kurulan diplomatik ilişkiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2015'te Güney Kore'yi ziyaretiyle "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükselmişti.

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