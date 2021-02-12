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Dünya İki ülke arasında 70 milyon dolarlık 4 anlaşma
Dünya

İki ülke arasında 70 milyon dolarlık 4 anlaşma

Ukrayna ve Hindistan arasında 70 milyon dolar değerinde 4 askeri anlaşma imzalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 23:34:00 -
İki ülke arasında 70 milyon dolarlık 4 anlaşma

Bu yıl on üçüncü Aero India 2021 havacılık fuarı 3-5 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlendi. The Hindu gazetesinin haberine göre, etkinliğe katılım sağlayan devletler arasında yer alan Ukrayna ile Hindistan Silahlı Kuvvetleri arasında dört adet kapsamlı anlaşmaya imza atıldı.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında yeni silah satışı ve Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nde halihazırda kullanımda olan silahların bakım ve onarımlarının yer aldığı aktarıldı. Yapılan 4 adet anlaşmanın yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom'un Genel Müdürü Yuriv Husyev, Ukrayna'nın Hindistan savunma pazarındaki varlığını derinleştirme çabalarına ek olarak Hindistan'dan bazı askeri donanımlar da satın almak istediğini belirtti.

İki ülke arasındaki görüşmeler sonucunda, askeri nakliye uçağı Antonov An-178'in Hindistan'a satışının da görüşüldüğü bildirildi.

Gerçekleştirilen ikili görüşmeler ve yapılan açıklamalar neticesinde, Antonov An-178 askerî nakliye uçağının Hindistan'a satışının gündeme geldiği aktarıldı.

Ukrayna şu anda, 2009'da imzalanan bir anlaşma sonucunda Hindistan filosunda bulunan AN-32 askeri nakliye filosunu yükseltiyor.

İki ülkenin, nisan ayında savunma bakanlıkları arasında düzenlenecek İkili Çalışma Grubu toplantısında işbirliğini ilerletmek için bir dizi öneriyi görüşeceği bildirildi. Bunun için Ukrayna heyetine Savunma Bakan Yardımcısı başkanlık edecek.

Kaynak: star.com.tr

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