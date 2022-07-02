  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak

Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu! Bunu yapan kim varsa açıkça söylüyoruz: Şerefsizsiniz

Türkiye'de ayçiçek yağında büyük vurgun! Kulaklarını, gözlerini resmen kapadılar

Tarlasında 1 milyar dolarlık petrol bulundu! O bakan, şov yapmakla suçlamış

Bu altına dikkat! Piyasaya sürüldü, sahte olduğunu kimse anlayamıyor

Parası için ‘akıllı yatırım’ yapanlar ahirete de akıllı yatırım yapıyor mu?

Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşı yoğunluğu

Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Dünya İki ülke arasına mavi kuş girdi: Pakistan ile Hindistan arasında Twitter gerginliği!
Dünya

İki ülke arasına mavi kuş girdi: Pakistan ile Hindistan arasında Twitter gerginliği!

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin yabancı temsilciliklerinin Twitter hesaplarına erişim engeli getirmesi sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 12:59:00 -
İki ülke arasına mavi kuş girdi: Pakistan ile Hindistan arasında Twitter gerginliği!

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeni Delhi'nin, Pakistan'ın İran, Türkiye, Mısır, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve ulusal yayın organı Radio Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 80 resmi Twitter hesabına erişim engeli getirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu Twitter hesaplarına erişim engeli getirilmesi sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.

Hindistan'ın eylemlerinin uluslararası normlara, standartlara ve yükümlülüklere karşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun Hindistan'da temel özgürlüklerin kısıtlanmasının endişe verici boyutu yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan'dan söz konusu Twitter hesaplarına getirilen erişim engelinin kaldırılması istendi. Pakistan Dışişleri Bakanlığından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Pakistan'ın İran, Türkiye, Mısır ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği dahil çok sayıda resmi Twitter hesabına erişimi engellediği belirtilmişti. AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23