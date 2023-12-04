İki Türk devi yerli ve milli ASELSAN ve SSB gücünü birleştirdi! İHA sistemi üretimi: Tam 556 milyon lira! Türkiye kararı
Türk SİHA'larının tüm dünyada ses getirirken yerli ve milli Türk savunma sanayisinin iki devi ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sözleşme imzaladı. Milyon dolarlık sözleşmeye imza atan iki Türk devi teslimatları 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Şirketler kararını açıkladı...
Yerli ve milli Türk savunma sanayisinin iki devi ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sözleşme imzaladı. 556 milyon 743 bin 98,81 lira sözleşmeye imza atan iki Türk devi teslimatları 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecek.
Küresel ölçekte oldukça rağbet gören savunma sanayisinin iki Türk devi ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) kritik bir sözleşmeye imza attı. ASELSAN ile SSB arasında 556 milyon 743 bin 98,81 lira ve 30 milyon 262 bin 532,56 dolar tutarında sözleşme imzalandı.
İKİ TÜRK DEVİ GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ! TAM 556 MİLYON LİRA
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve SSB arasında, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılmak üzere elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556 milyon 743 bin 98,81 lira ve 30 milyon 262 bin 532,56 dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.
TESLİMATLAR 2025-2029 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, açıklamanın SSB'den alınan izne istinaden yapıldığı kaydedildi.
Yerli ve milli Türk savunma sanayisinin iki devi ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sözleşme imzaladı. 556 milyon 743 bin 98,81 lira sözleşmeye imza atan iki Türk devi teslimatları 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Küresel ölçekte oldukça rağbet gören savunma sanayisinin iki Türk devi ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) kritik bir sözleşmeye imza attı. ASELSAN ile SSB arasında 556 milyon 743 bin 98,81 lira ve 30 milyon 262 bin 532,56 dolar tutarında sözleşme imzalandı.
İKİ TÜRK DEVİ GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ! TAM 556 MİLYON LİRA
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve SSB arasında, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılmak üzere elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556 milyon 743 bin 98,81 lira ve 30 milyon 262 bin 532,56 dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.
TESLİMATLAR 2025-2029 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, açıklamanın SSB'den alınan izne istinaden yapıldığı kaydedildi.
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