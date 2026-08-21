  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
21 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 21 Ağustos 2006: Âkif Babalı'nın vefatı (Öğrenci Lideri) Arjantin’de ekonomik krize tepki! Binlerce kişi sokaklara çıktı Husiler saldırdı! Kritik liman kullanılamaz hale geldi JD Vance, İran’a karşı kullanacakları en güçlü aracı açıkladı Vehbi Vakkasoğlu: Evliliklerde yok haline geldi Baba ve oğul için zamanla yarıştılar! Su kuyusu kazarken göçük altında kaldılar 7,2 büyüklüğünde deprem! Dağlar yerinden oynadı ABD’den İran’a yeni yaptırım resti! Bessent: “Tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız” Hayati İnanç, üzücü gerçeği Akit TV'de açıkladı
Yaşam Orman işçisi olan ailesiyle çadırda yaşıyordu! Hacettepe Tıp'ı kazandı
Yaşam

Orman işçisi olan ailesiyle çadırda yaşıyordu! Hacettepe Tıp'ı kazandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Orman işçisi olan ailesiyle çadırda yaşıyordu! Hacettepe Tıp'ı kazandı

Başarı hikâyesi bu kez Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşandı. Geçimini ormanda ağaç kesim işçiliğiyle sağlayan ailesiyle 12 yıl boyunca çadır şartlarında yaşayan Ahmet Deniz, zorlu yaşam koşullarına rağmen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye derecesi elde ederek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Deniz ailesinin küçük oğlu Ahmet, ailesinin işi dolayısıyla çocukluk ve eğitim hayatının önemli bölümünü orman kesim sahalarında kurulan çadırlarda geçirdi.

Bir yandan ailesine destek olan, diğer yandan eğitimini aksatmadan sürdüren Deniz, YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı, eşit ağırlık puan türünde ise Türkiye 145'incisi olmayı başardı.

İmkânların sınırlı olduğu şartlarda hedefinden vazgeçmeyen Ahmet'in, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesine yerleşmesi, ailesi ve ilçe sakinlerine sevinç yaşattı.

"ÇADIRDA YAŞAMAK HEDEFLERİMDEN VAZGEÇMEME NEDEN OLMADI"

Ahmet Deniz, ailesinin geçimini sağlamak için yıllarca ağır şartlarda çalıştığını söyledi.

Çocukluk yıllarının büyük bölümünün ailesiyle ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda geçtiğini anlatan Deniz, "Yaklaşık 12 yıl boyunca ailemle çadırda yaşadım. Orman kesim işçiliği çok zor bir meslek. Ailem, bütün sıkıntılara rağmen eğitimimi sürdürebilmem için büyük fedakârlık yaptı. Yaşadığımız şartları hiçbir zaman başarımın önünde bir engel olarak görmedim." dedi.

Düzenli ve disiplinli çalışarak hedefine ulaştığını belirten Ahmet Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ders çalışabileceğim her fırsatı değerlendirdim. Zaman zaman zorlandım ancak doktor olma hayalimden vazgeçmedim. Sınav sonucunu öğrendiğimizde ailemle büyük bir mutluluk yaşadık. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde okuyarak iyi bir hekim olmak, ülkeme ve insanlara hizmet etmek istiyorum. Bu başarıyı, benim için yıllarca emek veren aileme armağan ediyorum."

KAYMAKAM, BAŞARILI ÖĞRENCİYİ ZİYARET ETTİ

Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca da Ahmet Deniz'i ailesiyle yaşadığı evde ziyaret ederek başarısından dolayı kutladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in selam ve tebriklerini de aileye ileten Ilıca, Ahmet Deniz'in zorlu şartlarda elde ettiği başarının bütün öğrencilere örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Kaymakam Ilıca, şöyle konuştu:

"Ahmet evladımız, ailesinin alın teri ve kendi azmiyle çok kıymetli bir başarı elde etti. İçinde bulunduğu şartları mazeret olarak görmeden çalışarak Türkiye derecesi yaptı ve ülkemizin seçkin üniversitelerinden birinin tıp fakültesini kazandı. Kendisini, fedakar ailesini ve yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Ahmet'in gelecekte ülkemize faydalı bir hekim olacağına inanıyorum."

Deniz ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ilıca'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı: Genç kardeşlerim için hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı: Genç kardeşlerim için hayırlı olsun

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı: Genç kardeşlerim için hayırlı olsun

YKS’ye damga vuran İHL’liler önemli okullara yerleşti! Sosyal bilim liseleri yerleştirmede zirvede
YKS’ye damga vuran İHL’liler önemli okullara yerleşti! Sosyal bilim liseleri yerleştirmede zirvede

Gündem

YKS’ye damga vuran İHL’liler önemli okullara yerleşti! Sosyal bilim liseleri yerleştirmede zirvede

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23