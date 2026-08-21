Orman işçisi olan ailesiyle çadırda yaşıyordu! Hacettepe Tıp'ı kazandı

Deniz ailesinin küçük oğlu Ahmet, ailesinin işi dolayısıyla çocukluk ve eğitim hayatının önemli bölümünü orman kesim sahalarında kurulan çadırlarda geçirdi.

Bir yandan ailesine destek olan, diğer yandan eğitimini aksatmadan sürdüren Deniz, YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı, eşit ağırlık puan türünde ise Türkiye 145'incisi olmayı başardı.

İmkânların sınırlı olduğu şartlarda hedefinden vazgeçmeyen Ahmet'in, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesine yerleşmesi, ailesi ve ilçe sakinlerine sevinç yaşattı.

"ÇADIRDA YAŞAMAK HEDEFLERİMDEN VAZGEÇMEME NEDEN OLMADI"

Ahmet Deniz, ailesinin geçimini sağlamak için yıllarca ağır şartlarda çalıştığını söyledi.

Çocukluk yıllarının büyük bölümünün ailesiyle ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda geçtiğini anlatan Deniz, "Yaklaşık 12 yıl boyunca ailemle çadırda yaşadım. Orman kesim işçiliği çok zor bir meslek. Ailem, bütün sıkıntılara rağmen eğitimimi sürdürebilmem için büyük fedakârlık yaptı. Yaşadığımız şartları hiçbir zaman başarımın önünde bir engel olarak görmedim." dedi.

Düzenli ve disiplinli çalışarak hedefine ulaştığını belirten Ahmet Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ders çalışabileceğim her fırsatı değerlendirdim. Zaman zaman zorlandım ancak doktor olma hayalimden vazgeçmedim. Sınav sonucunu öğrendiğimizde ailemle büyük bir mutluluk yaşadık. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde okuyarak iyi bir hekim olmak, ülkeme ve insanlara hizmet etmek istiyorum. Bu başarıyı, benim için yıllarca emek veren aileme armağan ediyorum."

KAYMAKAM, BAŞARILI ÖĞRENCİYİ ZİYARET ETTİ

Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca da Ahmet Deniz'i ailesiyle yaşadığı evde ziyaret ederek başarısından dolayı kutladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in selam ve tebriklerini de aileye ileten Ilıca, Ahmet Deniz'in zorlu şartlarda elde ettiği başarının bütün öğrencilere örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Kaymakam Ilıca, şöyle konuştu:

"Ahmet evladımız, ailesinin alın teri ve kendi azmiyle çok kıymetli bir başarı elde etti. İçinde bulunduğu şartları mazeret olarak görmeden çalışarak Türkiye derecesi yaptı ve ülkemizin seçkin üniversitelerinden birinin tıp fakültesini kazandı. Kendisini, fedakar ailesini ve yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Ahmet'in gelecekte ülkemize faydalı bir hekim olacağına inanıyorum."

Deniz ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ilıca'ya teşekkür etti.