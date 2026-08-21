“Yeşil altın”da hasat başladı! Türkiye’de başka hiçbir yerde yetişmiyor

Hasadın başlamasıyla birlikte Pazaryeri'nde şerbetçiotu tarlalarında hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri ürünleri toplarken, şerbetçiotu yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere işlenmeye gönderiliyor. Geçtiğimiz aylarda şerbetçiotunun 2026 alım fiyatı aroma cinsinde 122 TL, diğer cinslerde ise 100 TL olarak belirlenmişti. Dereköy köyünde şerbetçiotu üretimi yapan 57 yaşındaki Gülay Karyel geçen yıllara göre tarlasındaki verimin bu yıl düşük olduğunu ifade ederken işçi maliyetinin ve gübre maliyetlerinin çok olduğunu söyledi. Karyel, "Çocukluğumdan beri bu şerbetçiotunu yapıyoruz. Benim babam da çok yapardı. Biz evlendik biz de yapıyoruz. Bu sene şerbetçiotu hasadına başladık. Komşulara topluyoruz. Şimdi bize toplayacağız. İkinciye 'Brewers Gold' kestik, şimdi de 'Aroma' keseceğiz. Bu sene önceki senelere bakarak verim çok iyi değil" dedi.