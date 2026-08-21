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"Yeşil altın"da hasat başladı! Türkiye’de başka hiçbir yerde yetişmiyor

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“Yeşil altın”da hasat başladı! Türkiye’de başka hiçbir yerde yetişmiyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Türkiye’de şerbetçiotu üretiminin yapıldığı tek merkez olma özelliğini taşıyor. Üreticilerin “Yeşil altın” adını verdiği ve birçok sektörde kullanılan üründe 2026 yılı hasat dönemi başladı.

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Foto - "Yeşil altın"da hasat başladı! Türkiye’de başka hiçbir yerde yetişmiyor

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştirilmesi denenen ancak yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretimi yaygınlaşan şerbetçiotu için tarlalarda hasat mesaisi başladı

#2
Foto - "Yeşil altın"da hasat başladı! Türkiye’de başka hiçbir yerde yetişmiyor

İçecek sektörü başta olmak üzere tıp, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan şerbetçiotu, Bilecik'ten ülke ekonomisine katkı sağlarken, Pazaryeri ilçe halkının da önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'de şerbetçiotu üretimine resmi olarak 1955 yılında başlanırken, ürünün Pazaryeri'nde yetiştirilmesi için ilk çalışmalar 1965 yılında gerçekleştirildi. Pazaryeri'nin iklim şartlarının şerbetçiotu üretimine uygun olduğunun görülmesinin ardından, 1973 yılından itibaren üretim ilçede yaygınlaştırıldı. Aradan geçen yıllarda şerbetçiotu, Pazaryeri tarımının önemli değerlerinden biri haline geldi. Özellikle Pazaryeri ile özdeşleşen şerbetçiotu, ilçedeki tarımsal üretimin önemli ürünleri arasında yer alıyor. Her yıl hasat döneminin gelmesiyle birlikte tarlalarda yoğun bir çalışma başlıyor.

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Foto - "Yeşil altın"da hasat başladı! Türkiye’de başka hiçbir yerde yetişmiyor

Hasadın başlamasıyla birlikte Pazaryeri'nde şerbetçiotu tarlalarında hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri ürünleri toplarken, şerbetçiotu yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere işlenmeye gönderiliyor. Geçtiğimiz aylarda şerbetçiotunun 2026 alım fiyatı aroma cinsinde 122 TL, diğer cinslerde ise 100 TL olarak belirlenmişti. Dereköy köyünde şerbetçiotu üretimi yapan 57 yaşındaki Gülay Karyel geçen yıllara göre tarlasındaki verimin bu yıl düşük olduğunu ifade ederken işçi maliyetinin ve gübre maliyetlerinin çok olduğunu söyledi. Karyel, "Çocukluğumdan beri bu şerbetçiotunu yapıyoruz. Benim babam da çok yapardı. Biz evlendik biz de yapıyoruz. Bu sene şerbetçiotu hasadına başladık. Komşulara topluyoruz. Şimdi bize toplayacağız. İkinciye 'Brewers Gold' kestik, şimdi de 'Aroma' keseceğiz. Bu sene önceki senelere bakarak verim çok iyi değil" dedi.

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Foto - "Yeşil altın"da hasat başladı! Türkiye’de başka hiçbir yerde yetişmiyor

Hasat zamanı şerbetçiotu tarlalarını ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise "1973 yılında Türkiye'nin 7 bölgesinde denenen ancak sadece ve sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotu bitkisinin 2026 yılı hasat sezonu başladı. Çitçilerimize üreticilerimize hayırlı bereketli bir hasat sezonu diliyoruz. Şerbetçiotu bitkisi çok değerli bir endemik bir bitki. Her alanda nerdeyse her alanda kullanılmakta. Gıda sanayinde, ilaç sanayinde. Pazaryeri'nde de şerbetçiotu kolonyası geliştirdik. İnşallah yapacağımız çalışmalar, ARGE çalışmalarıyla farklı alanlarda da kullanım alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. Şimdiden tüm çiftçilerimize hasat sezonun hayırlı olmasını temenni ediyor herkese kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

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