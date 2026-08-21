“Yeşil altın”da hasat başladı! Türkiye’de başka hiçbir yerde yetişmiyor

İçecek sektörü başta olmak üzere tıp, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan şerbetçiotu, Bilecik'ten ülke ekonomisine katkı sağlarken, Pazaryeri ilçe halkının da önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'de şerbetçiotu üretimine resmi olarak 1955 yılında başlanırken, ürünün Pazaryeri'nde yetiştirilmesi için ilk çalışmalar 1965 yılında gerçekleştirildi. Pazaryeri'nin iklim şartlarının şerbetçiotu üretimine uygun olduğunun görülmesinin ardından, 1973 yılından itibaren üretim ilçede yaygınlaştırıldı. Aradan geçen yıllarda şerbetçiotu, Pazaryeri tarımının önemli değerlerinden biri haline geldi. Özellikle Pazaryeri ile özdeşleşen şerbetçiotu, ilçedeki tarımsal üretimin önemli ürünleri arasında yer alıyor. Her yıl hasat döneminin gelmesiyle birlikte tarlalarda yoğun bir çalışma başlıyor.