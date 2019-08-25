İki takım futbolcuları Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar

Galatasaray ve Konyasporlu futbolcular, Emine Bulut ve Tuba Erkol cinayetleri sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.

Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile mücadele ederken, iki takımın futbolcuları ve hakemler, Kırıkkale’de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut ve Konya’da yine çocukları önünde eşi tarafından öldürülen Tuba Erkol anısına maça siyah pankart taşıyarak çıktı. Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek için 1 dakika geç başladı.

Taraftarlar da ‘Kadına uzanan eller kırılsın’ diye slogan atarken, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözünün pankartını astı.