İki şirketten sürpriz açıklama

Beymen’in hisselerinin yüzde 100’üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. KAP’a yaptığı açıklamada Beymen’in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu.

Beymen’in ardından bu defa birkaç saat geçmeden DeFacto’dan iptal kararı açıklandı. Böylece iki perakende firması halka arzı yapamamış oldu.

Beymen’in ardından büyük umutlarla halka arzı beklenen DeFacto’dan yapılan açıklamada “DeFacto’nun 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yeterli talebin oluşmaması dikkate alınarak şirket yönetimi ve ortaklarınca daha ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir” denildi.