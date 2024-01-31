İki şirket: Yunanistan’a 1,5 Milyon turist taşıyacak! Rekor sayıda satın alımlar başlayacak! İlişkin flaş gelişme

Jet2holidays ve Jet2.com bu yaz için Yunanistan hedefini 1 milyon 520 bin koltuk olarak açıkladı. Bu grubun Yunanistan'a şimdiye kadarki en büyük uçuş programı oldu.

Geçen yıla göre kapasitesini yüzde 12 artıran havayolu şirketi ve tur operatörü, yoğun dönemlerde haftada 320 uçuş yapacak.

Jet2.com ve Jet2holidays Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) desteğiyle ortak bir kampanya yürütüyor.

Jet2.com ve Jet2holidays CEO'su Steve Heapy, "Bu yıl Yunanistan'a şimdiye kadarki en büyük programımızı yürüteceğiz. " dedi.