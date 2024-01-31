  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İki şirket: Yunanistan’a 1,5 Milyon turist taşıyacak! Rekor sayıda satın alımlar başlayacak! İlişkin flaş gelişme
Dünya

İki şirket: Yunanistan’a 1,5 Milyon turist taşıyacak! Rekor sayıda satın alımlar başlayacak! İlişkin flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-31 01:36:00 - 2024-01-31 02:46:55
İki şirket: Yunanistan’a 1,5 Milyon turist taşıyacak! Rekor sayıda satın alımlar başlayacak! İlişkin flaş gelişme

Jet2holidays ve Jet2.com bu yaz için Yunanistan hedefini 1 milyon 520 bin koltuk olarak açıkladı. Bu grubun Yunanistan'a şimdiye kadarki en büyük uçuş... Seyahat hakkı için harekete geçti.

Jet2holidays ve Jet2.com bu yaz için Yunanistan hedefini 1 milyon 520 bin koltuk olarak açıkladı. Bu grubun Yunanistan'a şimdiye kadarki en büyük uçuş programı oldu.

Geçen yıla göre kapasitesini yüzde 12 artıran havayolu şirketi ve tur operatörü, yoğun dönemlerde haftada 320 uçuş yapacak.

Jet2.com ve Jet2holidays Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) desteğiyle ortak bir kampanya yürütüyor.

Jet2.com ve Jet2holidays CEO'su Steve Heapy, "Bu yıl Yunanistan'a şimdiye kadarki en büyük programımızı yürüteceğiz. " dedi.

Yerli-milli F-35 uçak üreten Türkiye kararı: Bir anda F-16 Tüketiciliğine geçti!
Yerli-milli F-35 uçak üreten Türkiye kararı: Bir anda F-16 Tüketiciliğine geçti!

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerli-milli F-35 uçak üreten Türkiye kararı: Bir anda F-16 Tüketiciliğine geçti!

Almanya’nın Eurofighter savaş uçakları: Brimstone füzesi
Almanya’nın Eurofighter savaş uçakları: Brimstone füzesi

Dünya

Almanya’nın Eurofighter savaş uçakları: Brimstone füzesi

İki şirket: Yunanistan’a 1,5 Milyon turist taşıyacak! Rekor kıracak!
İki şirket: Yunanistan’a 1,5 Milyon turist taşıyacak! Rekor kıracak!

Dünya

İki şirket: Yunanistan’a 1,5 Milyon turist taşıyacak! Rekor kıracak!

İslam Memiş'ten beklenmedik hamle: Altın, Mücevherat fiyatlarıyla nasıl oynanıyor!
İslam Memiş'ten beklenmedik hamle: Altın, Mücevherat fiyatlarıyla nasıl oynanıyor!

Ekonomi

İslam Memiş'ten beklenmedik hamle: Altın, Mücevherat fiyatlarıyla nasıl oynanıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23