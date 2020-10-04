İki şehir için yıkıcı deprem uyarısı!

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kuzey Ege’de depremlerin devam ettiğine dikkat çekerek, Ganos fayı üzerinde 1912'den beri, Yedisu segmentinde ise 1944'ten bu yana deprem olmadığını hatırlattı. Sözbilir, Tekirdağ ve Balıkesir'i etkileyebilecek yıkıcı depremlere karşı uyarılarda bulundu.

“Yaklaşık 7 büyüklüğünde deprem beklentisi…”

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tekirdağ’ın kara kısımlarında sismik suskunluk olduğunu söyledi. En son 1912’de fayın kırıldığını belirten Sözbilir, o günden bu yana yıkıcı bir deprem olmadığının altını çizdi ve 100 yılı aşkın süredir fayın kırılmadığını vurguladı. Yatay yönde yaklaşık 2 santimlik bir hareketin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, “Bu da yaklaşık 7 büyüklüğündeki bir depremin beklentisini gösteriyor” dedi.

DHA'nın haberine göre, Tekirdağ’daki sismik suskunluğun Edremit ile Gönen arasındaki bölgede de bulunduğunu ifade eden Sözbilir, burada da son depremin 1944 senesinde yaşandığını söyledi. Depremin, fayın batı kısmında gerçekleştiğini ifade eden ünlü Prof. doğu kısmının henüz kırılmadığını da kaydetti. Bu nedenle bölgenin sismik boşluk niteliği taşıdığını söyleyen Hasan Sözbilir, “Kırılmayan çok az parçası kaldı. Ganos segmentinin olduğu, Marmara denizindeki yaklaşık 100 kilometrelik bir kısım kırılmış değil. Benzer şekilde Yedisu segmenti de sismik boşluk sınıfında değerlendirilen parçalar” diye konuştu.

1912’deki depremin 7.3 büyüklüğünde, 1944’deki depremin ise 6.8 büyüklüğünde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, söz konusu alanlarda yapıların denetlenmesi gerektiğini söyledi.