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Ekonomi İki petrol devi Türkiye üzerinden anlaştı! Rusya çılgına dönecek
Ekonomi

İki petrol devi Türkiye üzerinden anlaştı! Rusya çılgına dönecek

Azerbaycan devlet şirketi SOCAR ile görüşen Kazak yetkililer petrol sevkiyatına başlamaya hazırlanıyor. Rusya'nın bütün tehditlerine karşı tutumunu değiştirmeyen Asya ülkesi, petrolü Türkiye üzerinden taşımayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 16:18:00 -
İki petrol devi Türkiye üzerinden anlaştı! Rusya çılgına dönecek

Kazakistan'ın 1 Ocak 2023'ten itibaren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatına başlayacağı bildirildi. 1,5 milyon ton petrol Türkiye üzerinden geçerek dünya pazarlarına ulaşacak. Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, 'Gelecekte bu yöndeki sevkiyatın 6 ila 6,5 milyon ton petrol çıkarılması için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Daha önce Rusya bu iki ülkeyi tehdit etmişti.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Parlamentodaki haftalık genel oturumdan sonra basına yaptığı açıklamada, petrol ihracatını çeşitlendirmek için özel yol haritası hazırladıklarını belirtti.

Türkiye üzerinden taşınacak

İsmailov, "Özellikle önümüzdeki yıl 1 Ocak itibarıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden 1,5 milyon ton petrol sevkiyatı için anlaşmamız var. Gelecekte bu yöndeki sevkiyatın 6 ila 6,5 milyon tona çıkarılması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra İsmailov, gelecekte Bakü-Supsa ve Bakü-Batum boru hatları üzerinden de Kazak petrolünün sevkiyatının gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Petrol devleri kararını verdi

Azerbaycan devlet şirketi SOCAR ile görüşen Kazak yetkililer söz konusu petrolü Türkiye'nin Akdeniz limanına oradan da farklı ülkeler satmayı planladığı konuşuluyordu.

Kazakistan'ın ham petrolünü Azerbaycan üzerinden satmayı planladığı iddiasıyla ortaya çıkan haberler sonrasında, KazMunaygas devlete ait petrol ve gaz şirketi başkanı Magzum Mirzagaliyev 15 Ağustos'ta Bakü'yü ziyaret etti.

Yetkili, ziyaret sırasında, Trans-Hazar altyapısının geliştirilmesi için şirketler arasındaki işbirliğini görüşmek üzere SOCAR Başkanı Rovshan Najaf ile bir araya geldi.

Taraflar ayrıca ikili işbirliğinin diğer konuları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmenin amacı Azerbaycan aracılığıyla Türkiye'nin Akdeniz Limanı üzerinden Kazak petrolünü farklı ülkelere ulaştırmak olduğu belirlendi.

Rusya'nın tehdidi

Reuters'e atıfta bulunulan raporda, "Kazakistan, Rusya'nın kapatmakla tehdit ettiği bir rotaya alternatifler aradığı için, ham petrolünün bir kısmını Azerbaycan'ın en büyük petrol boru hattı üzerinden Eylül ayından itibaren satması bekleniyor." İfadeleri kullanıldı. Yayına göre, 20 yıldır Kazak petrol ihracatı, CPC boru hattı üzerinden Rusya'nın küresel pazara erişim sağlayan Karadeniz limanı Novorossiisk'e taşınıyor.

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