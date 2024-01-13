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Gündem İki parti aday tanıtım toplantısını erteledi
Gündem

İki parti aday tanıtım toplantısını erteledi

Yeniakit Publisher
2024-01-13 03:24:00 -
İki parti aday tanıtım toplantısını erteledi

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olması sonrası AK Parti ve İYİ Parti aday tanıtım toplantılarını erteleme kararı aldı.

AK Parti, pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısını Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması nedeniyle erteledi.

Kuzey Irak'tan gelen acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü Ankara'da yapacağı aday tanıtım toplantısını iptal etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

İYİ Parti de iptal etti

İYİ Parti Sözücü Kürşad Zorlu, "Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun!" dedi. 
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Kaynak: AA

 

 

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