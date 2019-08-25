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İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çorum-Kırıkkale karayolu üzerinde aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:18
İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Kırıkkale karayolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ciğerci idaresindeki 45 RY 822 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir eden Murat Yetik'in kullandığı 38 RC 868 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle Yetik'in kullandığı otomobil savrularak yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Çeşitli hastanelere kaldırıldılar

Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte yolculardan F.G.C., S.C., E.Y., F.K., K.Y. ve F.Y. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:18
  1. trafik kazası
  2. Çorum-Kırıkkale karayolu
  3. Mehmet Ciğerci
  4. Murat Yetik
  5. 112 acil servis

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