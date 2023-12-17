iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki 66 KP 833 plakalı otomobil ile O.N.'nin kullandığı 71 ACC 113 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile yolculardan E.K. (7), B.E.Ç. (10), İ.K. (17), F.Ç. (44) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 9 kişi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki araçta çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA