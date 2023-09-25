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Yerel İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Yerel

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 03:08:00 - 2023-09-25 03:10:19

Kastamonu’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya müdahale etmek için yola çıkan itfaiye ekibinin bulunduğu aracın minibüsle çarpışması neticesinde de 3’ü itfaiye personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü kara yolu istikametinde seyir halinde olan Berat K. idaresindeki 34 HB 0612 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki ağaca çarptı. Sürüklenen otomobil karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen 06 HVV 06 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Berat K. ve aynı araçtaki Beyza K. ile diğer otomobildeki İsmail A. ve Umut Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kazaya müdahale etmek için yola çıkan itfaiye ekibi de kaza yaptı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin bulunduğu, Ferhat Ş. idaresindeki 37 BL 420 plakalı itfaiye aracı, Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi’nde seyir halindeyken Erdoğan Ç. yönetimindeki 37 ET 717 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile itfaiye aracında bulunan sürücü Ferhat Ş., Metin A. ve Ali Y. yaralandı. Yaralanan itfaiye personelleri ve minibüs sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 kazada 8 kişi yaralandı

İki otomobilin karıştığı kaza neticesinde araçta sıkışan Berat K. ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazalarda yaralanan toplam 8 kişi tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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