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İki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinde can verdi

Sinop'ta karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:17
İki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinde can verdi

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevat Karadeniz'in kullandığı 59 PF 721 plakalı otomobil, Durağan ilçesi Green Park mevkisinde karşı yönden gelen sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Olay yerinde can verdi

Kazada, sürücü Karadeniz olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı araçta bulunan Hatice, Muhammed Enes ve Ramazan Karadeniz, Fadime Ergişi ile diğer otomobildeki iki kişi daha yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat ve Durağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Karadeniz'in cenazesi ise otopsi için Durağan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:17
  1. Sinop
  2. Durağan Devlet Hastanesi
  3. Cevat Karadeniz
  4. trafik kazası

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