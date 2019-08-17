İki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinde can verdi Sinop'ta karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cevat Karadeniz'in kullandığı 59 PF 721 plakalı otomobil, Durağan ilçesi Green Park mevkisinde karşı yönden gelen sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Olay yerinde can verdi Kazada, sürücü Karadeniz olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı araçta bulunan Hatice, Muhammed Enes ve Ramazan Karadeniz, Fadime Ergişi ile diğer otomobildeki iki kişi daha yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat ve Durağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Karadeniz'in cenazesi ise otopsi için Durağan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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