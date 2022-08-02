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Yerel İki otomobil çarpıştı
Yerel

İki otomobil çarpıştı

Adıyaman’da, otomobille çarpıştıktan sonra taklalar atarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 16:13:00 -
İki otomobil çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Küpeli idaresindeki 02 AJ 204 plakalı otomobil Siteler Mahallesi Polis Amca İlkokulu yakınlarında Bilal İçen idaresindeki 02 FZ 019 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet Küpeli idaresindeki otomobil taklalar atarak yan yattı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Küpeli yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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