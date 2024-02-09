İki oğlu Galatasaray'da forma giyen Ayhan Akman: Burada kimse torpille oynayamaz

2001-2012 yılları arasında Galatasaray formasını giyen şimdilerde de sarı-kırmızılıların Futbol Direktörü Yardımcısı olan Ayhan Akman, çarpıcı açıklamalara imza attı. 46 yaşındaki futbol adamı, Galatasaray'da forma giyen oğulları Efe Akman ve Hamza Akman'la ilgili Spor Gecesi'nden Gökhan Dinç'e konuştu.

Ayhan Akman, sözlerine şu şekilde başladı:

Hamza ve Efe'ye Galatasaray henüz resmi teklif yapmadı. Hamza Akman'ın 3 yıllık kontratı bu sezon bitiyor. Oynamadığı için ayrılmak istiyor. Efe'de ise bundan önceki yönetimler 'bugün, yarın imzalarız' diyerek öteledi.

Efe Akman hakkında konuşan Ayhan Akman, şunları dedi:

Zaniolo transferinde Efe Akman ve Yusuf Demir'in ön satın alma hakkını Galatasaray, kendisi Roma'ya verdi. Roma'ya transferi konusundaki gelişme bu. Bu hakkı Roma'ya Galatasaray verdi. Benden bağımsız bir konu bu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akman, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Hamza Akman için Kopenhag ile görüştüm ama hiçbir detay görüşmedik. Kopenhag bir ilgisi olduğunu söyledi, ben de 'sezon sonu görüşelim' dedim. Galatasaray'ın Kopenhag ile yaptığım görüşmeden haberi var. Ortada iki oyuncuya da bir teklif yok. 'Hamza neden uzatmadı, Efe neden imzalamadı?' sorularının muhatabı ben değilim. Ben ne yapabilirim?

Galatasaray'da kimsenin torpille oynayamayacağını belirten Ayhan Akman, şu ifadeleri kullandı:

Her günün neredeyse 24 saatini Erden Timur ile geçiriyorum. Ben çocuğunu Galatasaray'dan kaçıracak bir adam değilim. Ben bu camianın insanıyım. Ben babalığı ve profesyonelliği ayırdım bu camiada. Galatasaray'da kimse torpille oynayamaz.