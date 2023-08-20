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Yerel İki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yerel

İki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-20 06:29:00 -

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.M. idaresindeki 09 UJ 677 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde önünde seyreden, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazaya, bölgede devriye gezen polis ekibi ile olay yerine çağrılan sağlık ekibi müdahale etti.

Yaralanan iki sürücü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir motosikletin, önünde seyreden iki motosikletin arasından geçmeye çalıştığı esnada motosikletliye çarptığı görüldü.
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