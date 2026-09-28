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Spor İki Meclis, tek yürek: Milletvekilleri sahada buluşuyor
Spor

İki Meclis, tek yürek: Milletvekilleri sahada buluşuyor

Yeniakit Publisher
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İki Meclis, tek yürek: Milletvekilleri sahada buluşuyor

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı, “2 Cumhuriyet Tek Yürek” dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Milletvekilleri ve eski dönem milletvekillerinin forma giyeceği karşılaşma, 29 Eylül Salı günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL
KKTC’nin kuruluşunun 43’üncü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ise 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen “2 Cumhuriyet Tek Yürek” dostluk maçında, Cumhuriyet Meclisi ile TBMM futbol takımları sahaya çıkacak. Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halen görev yapan milletvekillerinin yanı sıra önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış isimler de forma giyecek. Karşılaşma öncesinde kupa seremonisi gerçekleştirilecek.

MİLLETVEKİLLERİ BU KEZ SAHADA
Parlamentolar arasındaki dostluk ve dayanışmayı futbol sahasına taşıyacak organizasyonda, iki Meclisin futbol takımları karşı karşıya gelecek. Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, son olarak Antalya’da düzenlenen Türk Dünyası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası’nda mücadele etmiş ve farklı ülkelerden parlamenterlerle futbol sahasında buluşmuştu. Bu kez ise Lefkoşa’da Türkiye Büyük Millet Meclisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi takımları dostluk maçında bir araya gelecek.
TBMM TAKIMININ ADAY KADROSU

Karşılaşmada forma giymesi beklenen TBMM Futbol Takımı’nın aday kadrosunda mevcut ve önceki dönemlerde görev yapmış milletvekilleri bulunuyor. TBMM Futbol Takımı aday kadrosunda Ahmet Salih Dal (Kilis Milletvekili), Mehmet Uğur Gökgöz (Isparta Milletvekili), Prof. Dr. Adem Tatlı (25. Dönem Giresun Milletvekili), Fahrettin Poyraz (24. Dönem Bilecik Milletvekili), Necdet Budak (23. Dönem Edirne Milletvekili), Hüsnü Ordu (23. Dönem Kütahya Milletvekili), Ziver Özdemir (27. Dönem Batman Milletvekili), Saadettin Aydın (23. Dönem Erzurum Milletvekili), Abdurrahman Öz (26. Dönem Aydın Milletvekili), Mevlüt Akgün (24. Dönem Karaman Milletvekili), Durmuş Ali Sarıkaya (26. Dönem İstanbul Milletvekili), Zekeriya Aslan (23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili), Olcay Kılavuz (27. Dönem Mersin Milletvekili), Abdullah Öztürk (26. Dönem Kırıkkale Milletvekili), Mehmet Ali Aslan (25. Dönem Mardin Milletvekili), Ahmet Kaya (26. Dönem Trabzon Milletvekili), Osman Ören (27. Dönem Siirt Milletvekili), Hacı Turan (27. Dönem Ankara Milletvekili), Fehmi Küpçü (27. Dönem Bolu Milletvekili), Alim Tunç (26. Dönem Uşak Milletvekili), Suat Kılıç (24. Dönem Samsun Milletvekili), Enver Yılmaz (24. Dönem Ordu Milletvekili) ve Burhan Çakır (27. Dönem Erzincan Milletvekili) yer alıyor.
 

 

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