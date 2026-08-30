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Türkiye'den KKTC kararı: Hepsi iptal edildi

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Türkiye'den KKTC kararı: Hepsi iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığı, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan felaketin ardından flaş bir karar aldı.

#1
Foto - Türkiye'den KKTC kararı: Hepsi iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC'de meydana gelen kaza nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamının iptal edildiğini açıkladı.

#2
Foto - Türkiye'den KKTC kararı: Hepsi iptal edildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Girne açıklarında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

#3
Foto - Türkiye'den KKTC kararı: Hepsi iptal edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi.

#4
Foto - Türkiye'den KKTC kararı: Hepsi iptal edildi

Bu kapsamda; Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığımızca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığımızca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığımızdan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca Ankara'da planlanan konserler icra edilmeyecektir."

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