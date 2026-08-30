Türkiye'den KKTC kararı: Hepsi iptal edildi
Milli Savunma Bakanlığı, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan felaketin ardından flaş bir karar aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan felaketin ardından flaş bir karar aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC'de meydana gelen kaza nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamının iptal edildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Girne açıklarında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi.
Bu kapsamda; Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığımızca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığımızca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığımızdan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca Ankara'da planlanan konserler icra edilmeyecektir."
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