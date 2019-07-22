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İki kurum hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, TÜRSAB ile Biletix hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
İki kurum hakkında soruşturma başlatıldı

RekabetKurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla rekabeti ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, RekabetKurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Biletix'e de soruşturma

Öte yandan Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'nin sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma da karara bağlandı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Biletix
  4. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
  5. Rekabet Kurulu
  6. Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ

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