İki kukla, bir el! Putin ve Biden Netanyahu'yu tebrik etti

Netanyahu'yu tebrik eden Putin, İsrail ile işbirliğini güçlendirme vurgusunda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlayan yeni İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tebrik ederek, "Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, dün (Perşembe) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile her alanda işbirliğini güçlendirmeyi umarak Binyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de 6. kez başbakan olarak göreve gelen Binyamin Netanyahu için bir tebrik mesajı yayımladı. ABD'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini belirten Biden, "İran'dan gelen tehditler de dahil, İsrail ve Orta Doğu'da karşı karşıya kaldığı birçok zorluğu ve fırsatı birlikte ele almak için arkadaşım Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. İsraillilerin ve Filistinlilerin de dahil olduğu güvenli bir bölge oluşturmak için ABD'nin de çalışmalara dahil olduğuna işaret eden Biden, "Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile hedeflerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Putin, Netanyahu'ya hitaben yayınladığı mesajda, "Sizin başkanlığınızdaki yeni hükümetin, iki halkın yararına ve Ortadoğu bölgesinde barış ve güvenliği sağlama hedefiyle Rusya-İsrail işbirliğini her alanda güçlendirmeyi amaçlayan yaklaşımı sürdürmesini temenni ediyorum" dedi. Putin, Netanyahu'nun daha önce birkaç kez Rusya Devlet Başkanı’nı ‘dost’ olarak tanımladığını belirterek, "İki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye yönelik kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından sonra İsrail, tarafsız kalarak Moskova'ya karşı temkinli bir duruş sergilemişti.