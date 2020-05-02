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İki köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ın Suşehri ve Zara ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina alınan iki köyün karantinası bu gece yarısı kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:59:49 -
İki köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ın Suşehri ve Zara ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina alınan iki köyün karantinası bu gece yarısı kaldırılacak.


Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Sivas İl Hıfzıssıhha kurulunun kararıyla karantina altına alınan Zara ilçesi Nasır ve Suşehri ilçesi Güneyli köylerinin karantinaları bu gece yarısı kaldırılacak.


Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Zara ilçesi Nasır Köyü, Suşehri ilçesi Güneyli köyünde uygulanan Karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından 02 Mayıs 2020 günü saat 23:59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir “ ifadelerine yer verildi.

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