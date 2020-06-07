İki kardeşin omuz omuza süpürgecilik mücadelesi

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kardeş birlikte verdikleri omuz omuza mücadelelerinde herkese örnek oluyor.

Ünye’nin Sahilköy Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Topaloğlu ve kardeşi Turan Topaloğlu, yaklaşık 25 yıl önce süpürgecilik mesleğine başlamalarının ardından birlikte omuz omuza bu mesleği yaşatmaya çalışıyor. Kardeşinin yaşadığı ufak rahatsızlığından dolayı yanına aldığını ve birlikte süpürgecilik mesleğini halen devam ettirdiklerini anlatan 60 yaşındaki İbrahim Topaloğlu, mesleğin yavaş yavaş yok olduğunu ifade ederek, gelecek nesillerin bunları tanıyamayacağını söyledi.

Süpürgecilik mesleğinin kendileri için hem geçim kaynağı hem de bahçelerinde üretim olduğunu söyleyen İbrahim Topaloğlu, "Bizim bu meslek hem geçim kaynağımız hem de tarla malı olduğu işin kardeşimle beraber bu işi yapıyoruz. Tabii, biz ne kadar süpürgecilik mesleği yapsak bile bu meslek yavaş yavaş ölmek üzere. Çünkü teknoloji çağı ilerledikçe geçmiş bazı meslekler de ölmeye başladı. Tabi ne kadar azda olsa bile bu süpürgeleri hanımlarımız kullanmaya devam ediyorlar. Ama eskisi kadar süpürgelere rağbet yok diyebiliriz. Bu mesleği komşularımızdan birisi öğrenmesinin ardından biz de komşumuzdan görerek yapmaya başladık. Ardından süpürge yapmak için tohumunu tarlamıza ektik ve kardeşimle beraber üretmeye başladık. Önceleri ben tek başıma yapıyordum. Kardeşi o zamanlar daha küçüktü. O ufak ufak benim yanımda öğrenmeye başlayınca beraber devam ettik. Bu süpürgelerimizi hep pazarcılar alıyor” dedi.

“Siparişe göre üretiyoruz”

Günlük yaptıkları süpürgeleri müşteri veya pazarcılardan istenilen sayıya göre ürettiklerini söyleyen İbrahim Topaloğlu, "Günde 20 ile 30 adet arasında sipariş alıyoruz. Tek başıma yaparsam günde 10 tane anca yapabiliyorum ancak kardeşimle beraber daha fazla oluyor. Beraber bu işi onunla götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.