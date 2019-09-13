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İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular

Bursa’da iki kardeş birer gün arayla silahla vuruldu.

13 Eylül 2019 Cuma 13:15
İki kardeşi birer günün arayla ayağından vurdular

Bursa’da iki kardeş birer gün arayla silahla vuruldu. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.


İznik ilçesinde birer gün arayla tartışan iki kardeş ve bir arkadaşları silahla ayaklarından vuruldu. İznik ilçesinde amca oğlu Enver U. ile amca oğul Oğulcan U. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Oğulcan U. amca oğlu Enver U. tarafından silahla vuruldu. Yaralı genç ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğulcan U’nun hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bu olayın ertesi günü ise dün ayağından vurulan Oğulcan U’nun kardeşi Alihan U. (16) yanındaki arkadaşıBurak Ç. (22) ile İznik otogar yolu üzerindeki Pancar Kooperatifine gitti. Kooperatif çalışanı Kemal Sarı ile tartışan ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silahına davranan Kemal S. Alihan U. ve Burak Ç’yi ayağından vurdu. Yaralanan iki gençte ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavileri yapılan gençler Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:15
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