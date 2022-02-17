  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İki ilde ahlaksızlara eş zamanlı operasyon
Yerel

İki ilde ahlaksızlara eş zamanlı operasyon

Ankara ve Malatya’da eş zamanlı operasyonda insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 3’tü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 07:00:00 - 2022-02-17 07:04:19
İki ilde ahlaksızlara eş zamanlı operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya'da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhuşa zorladıkları gerekçesiyle 9 adrese önceki gün eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay