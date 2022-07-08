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Yerel İki günlük eşini öldürdü! Kan donduran olay
Yerel

İki günlük eşini öldürdü! Kan donduran olay

Konya'da Murat Demir isimli şahıs, 2 gün önce evlendiği Keziban Demir'i evde bıçaklayarak evlendi öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 14:57:00 -
İki günlük eşini öldürdü! Kan donduran olay

Kan donduran olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli Murat Demir, evde belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Keziban Demir'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Keziban Demir, sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Murat Demir'in, poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ve çiftin 2 gün önce evlendikleri belirtildi. Murat Demir'in iki, Keziban Demir'in ise üçüncü evliliği olduğu ifade edildi. Murat Demir ilk ifadesinde ''2 gün önce evlendik. Tartışıp bıçakladım'' bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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