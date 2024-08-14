  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İki grup birbirine girdi! Ring değil Marmaray istasyonu
Yaşam

İki grup birbirine girdi! Ring değil Marmaray istasyonu

Yeniakit Publisher
2024-08-14 09:44:00 -

Pendik'te Marmaray istasyonunda treni beklerken iki grup arasında tekmeli tokatlı kavga yaşandı.

Pendik'te Marmaray istasyonunda treni beklerken iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay, dün Pendik Marmaray İstasyonunda akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Marmaray İstasyonunda tren bekleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda şahıslar arasında yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup içindeki şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Tren bekleyen yolcuların ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik gorevlileri tarafından kavgaya müdahale edildi. Yaşanılan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor
Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor

Yaşam

Karadeniz usulü yol! Bakın yol nereden geçiyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23