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Yerel İki grubun kavgasında kan döküldü
Yerel

İki grubun kavgasında kan döküldü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 21:28:00 -
İki grubun kavgasında kan döküldü

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İki grup birbirine girdi Yaralılar var.

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