İki grubun kavgasında kan döküldü
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.
İki grup birbirine girdi Yaralılar var.