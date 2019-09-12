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İki gencin ölümüyle sonuçlanan kazanın duruşmasında, sürücüye tahliye çıkmadı

Antalya’da iki gencin hayatını kaybettiği kazaya neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Elçin Ö.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:24
İki gencin ölümüyle sonuçlanan kazanın duruşmasında, sürücüye tahliye çıkmadı

Antalya’da iki gencin hayatını kaybettiği kazaya neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Elçin Ö., yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın asli, maktul sürücünün ise tali kusurlu olduğunu ifade ederek, sanığın ‘iki kişinin ölümüne neden olma’ suçundan dolayı cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise savunmasında, “Üzgünüm ancak ben pişman olacağım ya da kimseye zarar vermek kastıyla yapmış olduğum bir harekette bulunmadım” dedi.


Kaza, 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi’nden, üniversite yönüne seyir halinde bulunan Ahmet Çelik (22) idaresindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, iddiaya göre caddede gittiği sırada ‘U’ dönüşüne geçen Elçin Ö. idaresindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Çelik ve motosiklette bulunan Muhammet Açıkgöz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki genç, olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.



Kaza güvenlik kamerasında


Öte yandan, kazanın ardından güvenlik kameralarıgörüntüleri ortaya çıktı. Kavşağa geldiği sırada sola doğru dönüş yapmak isteyen ticari araca, o sırada arkadan gelen motosikletin çarptığı, motosiklet sürücüsü Muhammet Açıkgöz’ün otomobilin yanına, arkasındaki Ahmet Turan Çelik’in ise savrulup yola düştüğü görüntülere yansıdı. Kazanın ardından araçtan çıkan kadın sürücü kazanın şokunu yaşarken olaya şahit olan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Polise ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansın, yaralılara olay yerinde müdahalesi ve vatandaşların koşuşturmaları da kaydedildi.



41 gün sonra tutuklandı


Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Elçin Ö. adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık, olaydan 41 gün sonra tutuklandı. Antalya Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Elçin Ö., maktullerin ailesi, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Maktullerin ailesi, adalete güvendiklerini ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Esas hakkındaki mütalaa açıklandı


Duruşmada, iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında toplanan delillerden kazanın meydana geldiği kavşak mahallinde yolun orta refüj ile bölünmüş, tek yönlü, düz, eğimsiz, zeminin asfalt, yüzeyin kuru, vaktin gündüz ve meskun mahal olduğunun belirtildiği mütalaada, olay mahallindeki hız limitinin 50 kilometre olduğu ifade edildi. Kazaya karışan motosiklete ait yol sathında, 14 metre fren izinin tespit edildiğinin kaydedildiği mütalaa şöyle devam etti:


“Kovuşturma aşamasında yapılan keşif neticesinde alınan bilirkişi raporlarında sanık sürücünün asli kusurlu, müteveffa sürücünün ise tali kusurlu bulunduğunun belirlendiği, dava dosyası tümü ile tetkik edildiğinde sanık sürücü Elçin Ö.’nün yönetimindeki kamyonet ile Altınkum Mahallesi istikametinden, Akkuyu Mahallesi istikametine doğru bölünmüş yolda seyretmekte iken olay mahallindeki kavşağa geldiğinde dönüş için yolun sağından soluna doğru doğrultulu değiştirdiği sırada bölünmüş yolun sol şeridini takiben seyir halinde bulunan Ahmet Turan Çelik yönetimindeki motosiklet ile çarpması sonucunda olayın meydana geldiği anlaşılmıştır”



“Sanık asli kusurludur”


Sanık Elçin Ö.’nün olay yeri kavşak mahallinde sola dönüş kurallarına uymadığının ifade edildiği mütalaada, “Arka trafiği yeterince kontrol etmeden dönüşe geçip bölünmüş yolun sol şeridini takiben gelmekte olan Ahmet Turan Çelik idaresindeki motosikletin önünü kapatmış, KTK’nun (Karayolları Trafik Kanunu) Madde 84/f (Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma) ihlal etmiş olmakla olayda asli kusurludur” ifadeleri kullanıldı.



“Maktul tali kusurludur”


Sürücü Ahmet Turan Çelik’in, motosiklet ile mahal şartlarının üzerinde hızlı seyrini sürdürdüğünün belirtildiği mütalaada, “Kavşağa uygun hızlı müteyakkız (tetikte) bir şekilde yaklaşmayıp hızı nedeniyle tatbik ettiği frende etkisiz kalmış, KTK’nun madde 52/a (Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak zorundadırlar)ihlal etmiş olmakla, olayda tali kusurludur” ifadelerine yer verildi.


Mütalaada, sanık Elçin Ö.’nün ‘iki kişinin ölümüne neden olma’ suçundan dolayı, TCK’nın 85/2, 53/6 ve 63 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, tutukluluk halinin ise hükümle birlikte devamına karar verilmesi talep edildi.



“Üzgünüm ama pişman olacak harekette bulunmadım”


Sanık Elçin Ö. ise, “Ben manevraya başladıktan sonra motor, aracımın yan dikiz aynasında gözüktü. Üzgünüm ancak ben pişman olacağım ya da kimseye zarar vermek kastıyla yapmış olduğum bir harekette bulunmadım. Tahliyemi talep ediyorum, bakıma muhtaç ailem var” dedi.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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